Симферополь, , 12:19 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтвердилось 280 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе 2 января. Впервые за несколько недель в регионе выявлено менее 300 носителей вируса — накануне, 1 января, сообщалось о 340 новых случаях.

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«За 1 января на территории Республики Крым зарегистрировано 280 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 215 выявлены при обращении за медицинской помощью, 65 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — сообщил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

За весь период пандемии Республике Крым подтверждено 25 807 положительных результатов тестов на коронавирус. Выздоровели за тот же период 20 334 человека. Скончались 524 пациента, в том числе семь смертей вошли в статистику за минувшие сутки.