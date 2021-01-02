Ростов-на-Дону, , 12:15 — REGNUM Ещё девять жителей Ростовской области скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 января.

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Жертвами COVID-19 стали две женщины в возрасте 84 лет и семеро мужчин в возрасте от 59 лет до 91 года. Ковид-пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области не смогли победить коронавирус 2 тыс. 86 человек.

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