Салехард, , 12:15 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 168 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 167 случаев.

Основные очаги заражения на 2 января в ЯНАО: Ноябрьск — 22 случая; Надымский район — 20; Пуровский район и Новый Уренгой — по 19; Губкинский — 18.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлен на 2 января 32 441 случай заражения коронавирусом. Выздоровел 25 271 человек, 337 пациентов с COVID-19 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).