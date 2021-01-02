Хабаровск, , 12:04 — REGNUM Власти Хабаровска заявили о том, что несанкционированные митинги в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинениям в организации убийств, которые обычно проходили в центре города, прекратились. Об этом сегодня, 2 января, сообщила пресс-служба мэрии Хабаровска.

В сообщении сказано, что 2 января на площади Ленина в Хабаровске, где обычно митингуют сторонники Фургала, не было замечено людей, принимающих участие в несанкционированной массовой акции в поддержку экс-губернатора.

«В новогоднем городке прогуливаются горожане и гости города. Они фотографируются, катаются с горок, играют, участвуют в зимних забавах», — отметили в мэрии Хабаровска.

Напомним, что Фургал был задержан 9 июля 2020 года в Хабаровске, когда он следовал на работу. Затем его доставили в Москву, где посадили в тюрьму и предъявили обвинения в организации убийств бизнесменов. Сторонники Фургала в Хабаровском крае вышли на стихийные акции протеста, требуя вернуть Фургала в край, освободить его или хотя бы судить в Хабаровске, а не в Москве. Власти заняли выжидательную позицию и не устраивали разгонов митингов. Единственная жесткая реакция властей была на попытку организовать палаточный лагерь на площади Ленина в Хабаровске — эта попытка была пресечена сразу же. В остальном власти ограничивались административными штрафами, хотя были и административные аресты для особо буйных протестующих. В последние месяцы протестная активность в Хабаровске сошла на нет — акции были малочисленными.