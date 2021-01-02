Воронеж, , 12:01 — REGNUM В Воронежской области за прошедшие сутки подтверждён 391 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 2 января. Сутками ранее было подтверждено 384 новых случая заражения.

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Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Воронежской области на 2 января составляет 46 980. Из общего числа 44 056 человек выздоровели, в том числе 88 пациентов выписаны и сняты с учета за минувшие сутки.

В статистику смертности включено ещё три случая. Всего в Воронежской области коронавирус унес жизни 1374 человек.