Ростов-на-Дону, , 11:56 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 394 человека, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 2 января. Это на два случая заражения больше, чем днём ранее.

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Новые случаи COVID-19 зарегистрированы в 38 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост дали Ростов-на-Дону (143), Таганрог (15), Новочеркасск (12). Чуть более 20% заболевших — люди старше 66 лет, 6,6% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области за весь период пандемии достигло 52 тыс. 437 человек.

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