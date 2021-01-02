Москва, , 11:44 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки выявили 26 301 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 2 января, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что 26 301 новый случай заражения коронавирусом выявлен в 84 регионах России из 85 (на Чукотке за прошедшие сутки не было выявлено случаев заражения коронавирусом). При этом 3889 новых случаев заражения (14,8%) не имеют клинических проявлений болезни.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии составило уже 3 212 637.

За сутки от последствий COVID-19 скончались 447 человек. Полностью выздороветь смогли 18 879 пациентов.

Москва по-прежнему лидирует среди регионов по числу суточного прироста выявленных случаев заражения, однако в столице есть тенденция на снижение прироста — 5452 случая (накануне — 5907, еще ранее — 6566). В Санкт-Петербурге ситуация стабильно тяжелая — 3742 случая (накануне — 3746, два дня назад — 3758). Далее следуют: Московская область (1564), Нижегородская область (499), Свердловская область (409), Ростовская область (394).