, 11:50 — REGNUM 1902 новых случая заражения коронавирусной инфекцией было зарегистрировано в Белоруссии в минувшие сутки, сообщили 2 января в пресс-службе министерства здравоохранения.

Коронавирус в Белоруссии. Витебск Serge Serebro

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С начала эпидемии в республике выявили 198 125 носителей инфекции, 181 109 из которых выздоровели (3007 человек за сутки), 1442 скончались (девять человек за сутки).

В республике всего было проведено 4 037 453 теста на коронавирус, 21 942 из которых провели за прошлые сутки.

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Напомним, в предыдущие сутки в Белоруссии выявили 1939 носителей коронавирусной инфекции.