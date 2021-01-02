Кемерово, , 11:12 — REGNUM В Кемеровской области 1 января 2021 года родились 39 малышей. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

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Напомним, что ранее мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что в городе за первые сутки 2021 года родились 12 детей.

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1 января 2021 года в Кузбассе на свет появились 18 мальчиков и 21 девочка. Среди родившихся — одна двойня (мальчики).

«В рамках акции «Родился ребёнок» семьи, в которых в первый день нового года появились малыши, получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого новорождённого и памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой». Акция пройдет также в Рождество, 7 января», — отметил губернатор Сергей Цивилёв.

Отметим, что больше всего новорождённых в Кемерове и Новокузнецке — 16 и 12.