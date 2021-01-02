Новосибирск, , 11:02 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 2 января, за прошедшие сутки выявлено 154 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 152 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё девять пациентов: мужчины в возрасте 58 лет, 62 года, 67 лет, 69 лет и женщины в возрасте 65 лет, 68 лет, 69 лет, 72 года, 85 лет. Всего в регионе умерли 983 человека, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях интенсивной терапии находятся 152 человека. На ИВЛ — 30 пациентов».Всего в регионе зарегистрирован 28 191 случай заражения коронавирусом, в том числе у 1647 детей; 24 367 человек выздоровели (+127 за сутки).