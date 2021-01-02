Кемерово, , 10:57 — REGNUM В Кемеровской области военнослужащие мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии поздравили воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Юргинского муниципального района «Солнышко» с Новым годом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

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«Неожиданностью для воспитанников стало то, что Дед Мороз приехал к ним на военной технике. Военнослужащие совместно со сказочным персонажем подарили новогодние игрушки и сладкие подарки, пожелав здоровья, радости в жизни и исполнения всех желаний. Для детей военнослужащие организовали выставку военной техники, всех желающих прокатили на боевых машинах», — уточнили в ЦВО.

Дети, в свою очередь, подарили военнослужащим поделками, изготовленными своими руками.