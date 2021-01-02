Ашхабад, , 10:34 — REGNUM В Туркмении до 1 февраля 2021 года продлили действие ограничений на движение пассажирского железнодорожного транспорта, сообщает 1 января Turkmenportal со ссылкой на пресс-службу акционерного общества открытого типа «Демирёллары» («Железные дороги»).

Данная мера предпринята в целях профилактики инфекционных заболеваний.

«Сообщаем о приостановлении пассажирского железнодорожного движения до 1 февраля 2021 года», — уточняет источник.

Напомним, ранее в Туркмении до конца января 2021 года продлили действие ограничений на посещение мечетей и мест паломничества.

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Отметим, предыдущие ограничения на движение пассажирских поездов действовали в республике до 1 января 2021 года.