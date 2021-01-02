Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:11 — REGNUM В Новокузнецке за первые сутки 2021 года родились 12 детей. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

«Самой первой на свет появилась девочка, в новогоднюю ночь, в 1:35. В целом же, в течение 1 января, в нашем городе родилось: пять мальчиков и семь девочек. Все мамы чувствуют себя хорошо», — написал Кузнецов в своём Instagram.

Он уточнил, что от имени губернатора Кузбасса Сергея Цивилева матерям вручили памятные медальоны, поздравительные открытки и денежные вознаграждения.