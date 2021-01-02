Ханты-Мансийск, , 10:10 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждёно 226 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 2 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 220 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 2 января: Сургут — 57 случаев; Нягань — 28; Сургутский район — 22; Нижневартовск и Нефтеюганский район — по 15; Пыть-Ях — 12; Когалым — 11.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 2 января 41 740 случаев. Излечились 38 135 человек, 546 пациентов с COVID-19 скончались (на два человека больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 2 января — 1,00.