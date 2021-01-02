Новосибирск, , 10:05 — REGNUM В Новосибирской области со 2 по 6 января 2021 года ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами — 35 °C и ниже, местами сильные морозы — 40 °C и ниже. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Так, в Новосибирске сегодня, 2 января, 2 января во второй половине дня будет преимущественно без осадков, местами изморозь, дымки, ветер переменный 1−6 м/с, температура воздуха — 29 …-31 °, на дорогах местами гололедица.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, утром в областной столице было — 33 … — 36 °C