Кемерово, , 09:46 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 2 января, за прошедшие сутки выявлено 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 137 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Новокузнецк — 35, Междуреченск — 25, Кемерово — 18, Белово — 14, Ленинск-Кузнецкий — 12, Калтан — пять, Киселевск — пять, Мыски — пять, Прокопьевск — пять, Таштагольский МР — два, Березовский — два, Краснобродский — два, Юрга — два, Анжеро-Судженск — один, Топкинский МО — один, Юргинский МО — один, Яшкинский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время 148 пациентов выздоровели, двое скончались. Всего в регионе выявлено 26 160 случаев заражения коронавирусом, 23 128 пациентов выздоровели, 472 человека скончались.