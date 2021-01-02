Чита, , 09:14 — REGNUM Сотрудники ОМВД России по Забайкальскому району побывали в детском реабилитационном центре «Подросток». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю, в рамках Всероссийской ежегодной благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники районного отдела полиции в роли Деда Мороза и Снегурочки поздравили с Новым годом его воспитанников.

В Забайкальске полицейский Дед мороз поздравил с Новым годом детей, оставшихся без попечения родителей ГУ МВД РФ по Забайкальскому краю

Следите за развитием событий в трансляции: «Новый год шагает по планете: поздравления-2021»

"В начале декабря дети написали письма Деду Морозу с просьбами исполнить их желания. Дети с восхищением отреагировали на приезд полицейского Деда Мороза, и на позитивной волне полицейские провели с ребятами профилактическую беседу об основах законопослушного поведения. В завершение мероприятия детям были вручены подарки и сладости», — отмечают в УМВД России по Забайкальскому краю.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также детей, оставшихся без попечения родителей, поздравлял губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он посетил Читинский детский дом № 1 имени В. Н. Подгорбунского, Маккавеевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Импульс», Черновский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Восточный» и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда».

Читайте также: Губернатор Забайкалья поздравил детей, оставшихся без родителей