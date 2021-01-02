Москва, , 08:58 — REGNUM В новогоднем розыгрыше «Русского лото» был установлен рекорд — 581 человек стал миллионером. Розыгрыш состоялся 1 января.

В этот раз в государственной лотерее разыгрывалось более двух миллиардов рублей. В Москве по одному миллиону рублей выиграли 113 человек, в Санкт-Петербурге — 45 человек, в Башкирии — 22 человека, в Краснодарском крае — 21 человек, в Московской области — 15 человек, в Свердловской области — 15 человек, в Югре — 14 человек.

Всего миллионерами по всей стране стал 581 человек.

Кроме того, ещё 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 68-м ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону рублей. То есть каждый из них стал обладателем более 706 тысяч рублей.

Примечательно, что данный вариант распределения призового фонда — тысяча призов по миллиону рублей — стал победителем по результатам всенародного голосования, которое проводилось с 19 октября по 30 декабря. В прошлый новогодний тираж, наоборот, один миллиард рублей достался только одному победителю.