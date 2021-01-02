Бишкек, , 08:40 — REGNUM За минувшие сутки в Киргизии выявили 58 инфицированных коронавирусом. Об этом сообщили 2 января в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением SARS-CoV-2.

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26 новых случаев заражения — лабораторно подтвержденные случаи инфицирования SARS-CoV-2 (код заболевания согласно международной классификации болезней — U07.1), 32 — лабораторно не подтвержденные случаи (U07.2).

За весь период пандемии в республике зарегистрировали 81 214 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 76 351 инфицированный выздоровел (203 человека за сутки), 1358 человек скончались (два человека за сутки).

985 инфицированных на данный момент находятся на лечении в стационарах медицинских учреждений. Состояние 14 из них — удовлетворительное, 671 — средней степени тяжести, 251 — тяжелое, 49 — крайне тяжелое. 1604 инфицированных получают лечение амбулаторно.

За сутки выявили два случая заражения коронавирусом медицинских работников, пять медработников были выписаны из медицинских учреждений по факту выздоровления. С начала пандемии в Киргизии зарегистрировали 4120 случаев инфицирования SARS-CoV-2 среди медицинских работников, 3932 из которых выздоровели.