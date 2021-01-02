Ташкент, , 08:06 — REGNUM В Узбекистане в первый день нового 2021 года зарегистрировали 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 2 января в пресс-службе министерства здравоохранения.

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С начала пандемии SARS-CoV-2 в республике выявили 77 183 инфицированных. 33 новых случая зарегистрировали в столице Узбекистана, восемь — в Намаганской области, шесть — в Ташкентской, четыре — в Андижанской, три — в Сурхандарьинской и один — в Джизакской.

За сутки выписали по факту выздоровления 132 пациента. С начала эпидемии в Узбекистане вирус одолели 75 244 инфицированных, а показатель выздоровления в стране в процентном соотношении составляет 98%.

На данный момент на лечении находятся 1324 инфицированных, 156 из них находятся в тяжелом состоянии, 32 — в критическом.