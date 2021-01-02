Токио, , 07:52 — REGNUM Ещё один очаг птичьего гриппа был выявлен на птицеферме в центральной части Японии. Об этом 2 января сообщает агентство Kyodo.

Вспышка заболевания зафиксирована в префектуре Гифу в городе Минокамо. Это уже 14-я из 47 префектур в Японии, где обнаружен очаг птичьего гриппа. Руководством Гифу было созвано экстренное заседание штаба по борьбе с заражением. Решается вопрос о возможном уничтожении кур на птицеферме в Минокамо.

Напомним, вспышка птичьего гриппа была выявлена в Японии в ноябре 2020 года. По стране в связи с угрозой распространения заболевания уже уничтожено более 3,8 млн кур.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выявлении очага птичьего гриппа на птицеферме в восточной префектуре Тиба в Японии.

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