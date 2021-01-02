Фукуока, Япония, , 07:23 — REGNUM Свой 118-й день рождения отпраздновала самая старейшая жительница Земли, японка Канэ Танака. Об этом 2 января сообщил телеканал NHK.

Свой день рождения женщина отметила в кругу работников дома престарелых, где она проживает. Сотрудники поздравили именинницу, исполнив для неё песню. В связи с пандемией коронавируса Канэ Танака не может видеться с родными, которые опасаются за её здоровье.

Женщина родилась 2 января 1903 года, была седьмым ребёнком из восьми детей в семье. Она носит звание старейшего жителя планеты с 2018 года. В настоящее время Канэ Танака проживает в префектуре Фукуока на юго-западе Японии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что гражданка Японии Канэ Танака была признана старейшим человеком из ныне живущих на Земле.

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