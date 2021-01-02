Токио, , 07:04 — REGNUM Призвать правительство Японии ввести режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции намерены власти Токио. Об этом 2 января сообщает газета Nikkei.

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Планируется, что с просьбой о введении режима ЧС в префектуре Токио обратится к министру по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимуре губернатор столицы Юрико Коикэ. Введение режима ЧС позволит властям Токио эффективнее и шире применять меры для предотвращения распространения COVID-19.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Японии начала резко ухудшаться с начала декабря. Общее число выявленных случаев заражения составляет 239 тыс., зафиксировано более 3,5 тыс. летальных исходов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возможных тяжёлых последствиях для здоровья у переболевших COVID-19.

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