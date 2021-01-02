Вашингтон, , 05:56 — REGNUM Темпы вакцинации от COVID-19 в ряде американских штатов раскритиковал действующий президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление глава государства сделал 2 января в своём Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Американский лидер отметил, что несмотря на крупномасштабное и успешное распределение вакцин федеральным правительством, ряд штатов очень медленно проводят вакцинацию.

Напомним, массовая вакцинация препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech началась в США 14 декабря. Вакцина компании Moderna была одобрена к применению управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов при министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) 18 декабря. На настоящее время в США вакцину получили уже около трёх млн человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в американском штате Висконсин сотрудника медцентра за умышленную порчу 500 доз вакцины от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В США экс-сотрудник медцентра задержан за порчу вакцины от COVID-19