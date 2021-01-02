Париж, , 04:49 — REGNUM Более 200 участников нелегальной рейв-вечеринки были оштрафованы сотрудниками полиции на западе Франции. Об этом 1 января сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в своём Twitter.

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Нелегальная рейв-вечеринка должна была состояться на территории заброшенного вокзала возле небольшой коммуны Льерон в департаменте Иль и Вилен. Участники стали съезжаться 31 декабря к назначенному месту со всей Франции. По данным правоохранительных органов, всего на мероприятие собрались около 2,5 тыс. человек.

С 22:00 по местному времени полиция перекрыла въезд для автомобилей, прибывающих на вечеринку, после чего на полицейских напали участники мероприятия. После этого на место инцидента выехали дополнительные отряды правоохранителей, а также медики и спасатели. Всем участникам вечеринки стали раздавать маски и дезинфицирующие средства. Сотрудники полиции выписали штрафы уже как минимум 200 приехавшим на мероприятие, при этом вечеринка продолжается. Часть прибывших гостей заявила, что будет веселиться до 4 января, на настоящий момент вечеринка продолжается уже больше суток.

Одновременно сотрудники правоохранительных органов начали расследование по данному инциденту сразу по семи пунктам. В их число входят нападение на стражей порядка и проведение музыкального мероприятия с продажей алкоголя и наркотических веществ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во Франции в новогоднюю ночь за нарушение комендантского часа было оштрафовано более 6,6 тыс. граждан.

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