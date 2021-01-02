Вашингтон, , 03:23 — REGNUM Рекорд по наибольшему количеству вызовов за день установили пользователи мессенджера WhatsApp по всему миру. Об этом 1 января сказано в пресс-релизе компании Facebook, являющейся владельцем WhatsApp.

Более 1,4 млрд голосовых вызовов и видеозвонков было сделано в WhatsApp накануне наступления Нового года. Это самый высокий показатель по количеству звонков в мире на сегодняшний день. Для сравнения, в прошлом году в этот же день было совершено на 50% звонков меньше.

Также по данным компании, в преддверии Нового года в социальных сетях Facebook и Instagram было проведено более 55 млн живых трансляций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 1 января мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах, не поддерживающих новые версии операционных систем iOS и Android.

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