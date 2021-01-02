Сургут, Югра, , 00:41 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) 31 декабря при пожаре в квартире многоэтажного дома погибли три человека, а в дачном кооперативе «Заречный» — две женщины. Об этом сообщают «Новости Югры» со ссылкой на пресс-службу окружного ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире на восьмом этаже дома на проспекте Ленина в Сургуте поступило в дежурную часть в 18:30 по местному времени (16:30 мск). Открытое горение ликвидировано через 19 минут после сообщения — работали шесть автоцистерн и пожарные лестницы, а также 26 человек личного состава. Но спасти трёх человек не удалось, одна пострадавшая доставлена в медучреждение в тяжёлом состоянии.

Помимо этого, в ночь на 31 декабря в дачном кооперативе «Заречный» при пожаре погибли две женщины. Огонь ликвидировали в течение двух часов после вызова. В тушении пожара участвовали шесть автоцистерн и 23 спасателя.

В обоих случаях причины возгораний устанавливаются.