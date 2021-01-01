Кишинёв, , 23:49 — REGNUM Свыше 400 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили на территории Молдавии за последние сутки. Об этом 1 января сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По информации министерства, за сутки в стране было зафиксировано 440 случаев заражения SARS-CoV-2 и в результате этого общее число инфицированных возросло до 145 258.

Также уточняется, что в настоящее время в Молдавии суммарное количество летальных исходов от COVID-19 составляет 3004.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря в пресс-службе министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии сообщили, что министр иностранных дел Молдавии Аурелий Чокой заразился коронавирусом.

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