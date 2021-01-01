Москва, , 23:46 — REGNUM Москва стала «направлением главного удара пандемии» коронавирусной инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Свободные койки Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Москва была не исключением, а наоборот, наверное, направлением главного удара пандемии: самый большой город России, огромный хаб, через который перемещаются миллионы людей», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин добавил, что Москва «выстояла, обеспечила достойную медицинскую помощь всем москвичам, это дорогого стоит».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Собянин заявил, что в Москве в преддверии Нового года на вакцинацию от COVID-19 записались около 100 тыс. человек.

Отметим, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, что за минувшие сутки в РФ выявили 27 039 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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