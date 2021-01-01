Вашингтон, , 22:40 — REGNUM Прокуратура американского штата Миннесота попросила суд перенести из-за коронавируса с марта на июнь начало разбирательства по делу о гибели чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Об этом 1 января сообщает газета Star Tribune.

Так, в ходатайстве предлагается перенести начало суда с 8 марта на 7 июня. В надзорном ведомстве считают, что к июню в Соединённых Штатах большему числу людей сделают прививки от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2020 года в городе Миннеаполис американского штата Миннесота полицейские в ходе задержания чернокожего рецидивиста Джорджа Флойда применили удушающий прием, который позже привел к смерти арестованного.

После этого во многих городах начались протесты против произвола полиции, которые перерастали в беспорядки. По делу о гибели Флойда проходят четыре сотрудника полиции.

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