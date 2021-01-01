Москва, , 21:29 — REGNUM В Москве в преддверии Нового года на вакцинацию от COVID-19 записались около 100 тыс. человек. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, опубликованном на странице градоначальника в соцсети «ВКонтакте».

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По его словам, уже больше десятка тысяч жителей города каждый день записываются в последние дни.

«Уже около 100 тыс. (жителей Москвы — прим. ИА REGNUM) записались и около 50 тыс. привились, — отметил Собянин. — И это в преддверии Нового года».

Мэр Москвы не исключил, что в Москве возрастет количество желающих пройти вакцинацию.

Как передавало ИА REGNUM, 1 января сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в РФ выявили 27 039 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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