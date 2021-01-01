Курган, , 21:15 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 106 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 54 зарегистрированы в Кургане, сообщает 1 января региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 110 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 1 января выявлено 12 208 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 10 678 человек, 170 пациентов с COVID-19 скончались.