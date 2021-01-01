Рига, , 21:02 — REGNUM Власти Латвии приняли решение возобновить авиасообщение с Великобританией со 2 января. Об этом сообщает МИД республики.

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«Латвия со 2 января 2021 года возобновляет авиасообщение с Великобританией», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия наряду с другими странами с приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявления на территории этой страны нового, более активно распространяющегося штамма коронавируса SARS-CoV-2.

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