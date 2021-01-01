Лондон, , 20:55 — REGNUM Более 53,2 тыс. подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили на территории Великобритании за минувшие 24 часа. Об этом 1 января свидетельствуют обнародованные на сайте правительственной информации данные.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в Великобритании в результате этого превысило 2,54 млн.

Также сообщается, что 613 пациента скончались от COVID-19 в стране за минувшие сутки.

Напомним, днем ранее в Британии за сутки выявили более 55 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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