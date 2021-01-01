Москва, , 20:48 — REGNUM В ряде регионов России 2 января из-за непогоды могут возникнуть аварии на линиях связи и затруднения движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорт», — сообщили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что речь идёт о Сахалинской области, Приморском крае, Туве, Красноярском и Алтайском краях, Иркутской, Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Курганской, Челябинской, Свердловской, Тюменской, Вологодской, Волгоградской областях, а также Карелии.

В указанных регионах, по данным МЧС, прогнозируется сильный снег, ветер до 20 м/с, метель, понижение температуры до — 43 °C, гололедица, туман и налипание мокрого снега.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 31 декабря, в аэропортах Москвы были отменены или задержаны почти 150 рейсов из-за плохих погодных условий.

Ухудшение погодных условий привело к тому, что на взлетно-посадочных полосах аэропортов образовалась наледь, приведшая к уменьшению коэффициента сцепления. Шла чистка взлетно-посадочных полос и их обработка реагентами. Аэродромные службы работали в усиленном режиме.