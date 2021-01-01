Анкара, , 20:44 — REGNUM 15 случаев заражения «британским» штаммом SARS-CoV-2 выявили в Турции. Об этом сообщил 1 января министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на своей странице в соцсети Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

«Выявлен мутировавший вариант коронавируса у 15 человек (в Турции)», — написал Коджа.

По его словам, все они ранее прибыли в Турцию из Британии.

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря на сайте правительственной информации Великобритании отмечалось, что за минувшие 24 часа на территории страны выявили 55,9 тыс. подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.

Читайте также: В Великобритании за сутки выявили 55,9 тыс. носителей SARS-CoV-2