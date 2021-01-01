Бангкок, , 20:13 — REGNUM Власти Таиланда могут снова закрыть бары и рестораны в качестве меры для сдерживания пандемии коронавируса, 1 января сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что с подобным обращением к правительству обратилась администрация Бангкока. Предложение должно быть рассмотрено 2 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти столицы Таиланда решили не открывать школы после новогодних праздников — карантин в школах продлится до 2 января.

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