Бангкок, 1 января 2021, 20:13 — REGNUM Власти Таиланда могут снова закрыть бары и рестораны в качестве меры для сдерживания пандемии коронавируса, 1 января сообщает агентство Reuters.
Сообщается, что с подобным обращением к правительству обратилась администрация Бангкока. Предложение должно быть рассмотрено 2 января.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти столицы Таиланда решили не открывать школы после новогодних праздников — карантин в школах продлится до 2 января.
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