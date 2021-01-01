Москва, , 19:55 — REGNUM 581 новый миллионер появился в Российской Федерации в рамках розыгрыша новогоднего 1369-ого тиража «Русского лото». Об этом сообщили РИА Новости в «Столото».

В сообщении говорится, что более 2 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей пришелся на крупные призы, разыгрывалось всего в новогоднем тираже 1 января.

Отмечается, что в итоге по 1 млн рублей получил 581 житель страны, еще 419 млн рублей разыграли между собой 593 участника.

Как передавало ИА REGNUM, в сентябре 2020 г. житель Саратова выиграл в лотерею 1 млн рублей.

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