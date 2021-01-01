Калининград, 1 января 2021, 19:39 — REGNUM Руководство калининградского телеканала «Каскад», в эфире которого из-за технического сбоя появилось некорректное изображение новогоднего видеообращения российского президента Владимира Путина, принесло извинения телезрителям. Об этом сообщается 1 января на официальном сайте телеканала.
В сообщении говорится, что «искренние извинения» телезрителям приносит медиагруппа «Каскад».
Отмечается, что сотрудники телеканала, допустившие технический сбой в оборудовании эфирной аппаратной, будут наказаны.
Ранее местные СМИ сообщили, что решившие посмотреть трансляцию новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина зрители калининградского телеканала «Каскад» увидели некорректное изображение.
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