Салехард, , 19:36 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 167 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 января сообщает региональный оперативный штаб.

На Ямале продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции Yanao.ru

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 168 случаев.

Основные очаги заражения на 1 января в ЯНАО: Пуровский район — 21; Ноябрьск — 20; Надымский район — 19; Новый Уренгой и Салехард — по 16.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 1 января 32 273 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 25 074 человека, 336 пациентов с COVID-19 скончались (на два человека больше, чем днём ранее).