Пекин, , 19:32 — REGNUM Китайские медики и санврачи не видят чрезвычайной угрозы от новых штаммов коронавируса, в том числе от варианта SARS-CoV-2 из Великобритании, 1 января сообщает агентство «Синьхуа».

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Представитель Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Сюй Вэньбо заявил журналистам, что новый штамм не сможет серьезно сказаться на эпидемиологической ситуации, и против него так же эффективны вакцины от коронавируса.

«Не нужно паниковать. Мутировавший вариант по сравнению с предыдущими… пока не имеет очевидных изменений в своей способности вызывать заболевание» , — заявил Сюй Вэньбо.

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