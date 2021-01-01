Вашингтон, , 19:15 — REGNUM В американских штатах Калифорния, Колорадо и Флорида зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, который был обнаружен в Великобритании. Об этом сообщили власти этих штатов.

Так, во Флориде был инфицирован мужчина, который в последнее время не совершал дальних поездок.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом также заявил, что в южной части региона был выявлен новый штамм. Новый штамм коронавируса 29 декабря был выявлен и в Колорадо, об этом заявил губернатор Джаред Полис.

Напомним, 14 декабря в Великобритании объявили о выявлении нового штамма коронавируса, который увеличивает скорость распространения COVID-19. К сегодняшнему дню власти несколько стран подтвердили, что выявляют мутацию на своей территории.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 будет мутировать в будущем — это естественный процесс.

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