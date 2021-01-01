Женева, Швейцария, , 18:57 — REGNUM В мире за последние сутки выявили 470 046 случаев заражения SARS-CoV-2, скончался ещё 9 921 пациент с COVID-19. Об этом сообщает 1 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, всего в мире выявили уже 81 947 503 случая заражения, подтверждено 1 808 041 летальных случаев.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о выявлении за сутки более 692 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря в заявлении Всемирной организации здравоохранения отмечалось, что ВОЗ внесла произведенную Pfizer и BioNTech вакцину от COVID-19 в список рекомендуемых для экстренного использования.

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