Калининград, 1 января 2021, 18:43 — REGNUM Виновных сотрудников калининградского «Каскада» за техническую ошибку в ходе трансляции новогоднего обращения президента Российской Федерации Владимира Путина накажет руководство телеканала. Об этом сообщается 1 января на официальном сайте телеканала «Каскад».
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»Проводится расследование инцидента, — говорится в сообщении. — Виновные будут наказаны».
Отмечается, что проблемы с некорректным изображением видеообращения главы государства, которое длилось около шести минут, связаны с техническим сбоем в оборудовании эфирной аппаратной.
Ранее местные СМИ сообщили, что зрители калининградского телеканала «Каскад», решившие посмотреть трансляцию новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина, смогли увидеть только нижнюю часть лица главы государства.
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