Элиста, , 18:32 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано 103 случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 1 января.

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В настоящее время лечение в ковидных госпиталях получают 686 человек, в тяжёлом состоянии находятся 23 пациента. На самоизоляции по месту жительства остаются 4 тыс. 328 жителей Калмыкии, из них на амбулаторном лечении находятся 1 тыс. 528 носителей коронавируса.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 14 тыс. 982 жителя республики. Выписаны с выздоровлением 12 тыс. 473 пациента. Зарегистрировано 200 летальных исходов от COVID-19.