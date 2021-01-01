Оренбург, , 18:14 — REGNUM В Оренбургской области за 31 декабря было обнаружено ещё 180 заразившихся коронавирусом. Эти данные приводит оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили уже 28 922 вирусоносителя. Выздоровели пока 25 363 человека.

В стационарах с COVID-19 находятся 1103 пациента. Из них у 280 состояние тяжёлое, а 54 находятся на аппаратах ИВЛ.

Всего в регионе от ковида скончались 345 человек, в том числе две новые смерти были зафиксированы 31 декабря.