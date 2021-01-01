Калининград, , 17:43 — REGNUM Новогоднее поздравление президента Российской Федерации Владимира Путина решил показать за несколько минут до наступления 2021 года калининградский телеканал «Каскад». Об этом в пятницу, 1 января, передает «Новый Калининград».

Следите за развитием событий в трансляции: «Новый год шагает по планете: поздравления-2021»

Журналисты отмечают, что только нижнюю часть лица главы государства смогли увидеть жители региона.

В заявлении на сайте телеканала «Каскад» говорится, что с техническим сбоем в оборудовании в эфирной аппаратной связаны проблемы с видеоизображением во время трансляции новогоднего поздравления российского лидера на канале.