Москва, , 17:57 — REGNUM Заявление первого зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко («Единая Россия»), в котором он призвал внести в законодательство изменения, чтобы регулировать деятельность блогеров и их влияние на детей, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 1 января в социальной сети Facebook.

«Просто соревнования какие-то. Кто больше придумает поводов для посадки?!» — задаётся вопросом Денис Р.

Многие пользователи встретили данную инициативу с нескрываемой радостью. По их видению, необходимо жёстко наказывать публичных людей, деятельность которых может навредить подрастающему поколению.

«Давно пора! Сколько погани развелось. Кто за деньги, кто за интерес, не понимая, какую пакость делают», — пишет Николай Н.

Другие же призвали обратить внимание на то, что руководство страны самоустранилось от регулирования интернет-пространства, в результате чего на просторах сети возникло множество сомнительных личностей, дурно влияющих на детей.

Часть комментаторов пришла к выводу, что власти страны сами создали такую ситуацию, что в обществе возникли маргинальные элементы, способные приковать к себе внимание несовершеннолетних.

«Так сами же вырастили это за 30 лет. За то, за что в моей юности чморили, за избиение девушки, к примеру, сегодня пользователи платят донаты», — написал Игорь С.

Напомним, 31 декабря первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал внести в законодательство изменения, чтобы регулировать деятельность блогеров и их взаимодействие с несовершеннолетней аудиторией.

По его мнению, блогеры должны нести ответственность за негативный пример детям в случаях, когда они сами нарушают закон или призывают это делать своих подписчиков.