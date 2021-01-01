Калуга, , 18:07 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 173 человек за последние сутки, сообщает 1 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне, 31 декабря, в регионе было зарегистрировано 169 подтверждённых случаев.

Лаборатория Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 21 тыс. 222 человек, 1139 человек находятся на лечении, 19 тыс. 911 человек выздоровели, 172 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (215), в Обнинске (128), в Кировском районе (80) и в Козельском районе (69).

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