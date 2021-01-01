Лондон, 1 января 2021, 17:26 — REGNUM Полиция Лондона в ходе рейда по поиску нарушителей карантина закрыла кальянную, в которой устроили вечеринку около 50 человек, 1 января передает Sky News.
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Владельцу кальянной грозит штраф в размере 10 000 фунтов стерлингов ($13 700). В столице Великобритании введен запрет на любые собрания, за исключением встреч близких членов семьи.
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